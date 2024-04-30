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Аппетитное филе белой рыбы с ароматной приправой: подавайте с салатом из брокколи и нута

Жареное филе белой рыбы со специями и салатом из брокколи: вкусный ужин

1:39
Еда

Приготовьте аппетитное рыбное филе с салатом из брокколи. Полезное для сердца блюдо.

Жареное филе белой рыбы со специями и салатом из брокколи: вкусный ужин
Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 4 кусочка филе белой рыбы без кожи и костей,
  • зелёный лук,
  • 1 кочан брокколи, натереть на крупной тёрке,
  • 1 небольшой зелёный болгарский перец, мелко нарезанный,
  • 1/2 пучка петрушки,
  • 1,5 стакана нута,
  • 3/4 стакана помидоров черри,
  • 1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока,
  • 1/2 стакана миндаля, мелко нарезанного,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 столовая ложка тёртой цедры лимона,
  • 3 чайные ложки сладкой паприки,
  • 2 чайные ложки тмина,
  • дольки лимона.

Приготовление

  1. Смешайте в небольшой миске паприку, цедру лимона, лимонный сок и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Переложите 2 столовые ложки смеси в блюдо. Добавьте семена тмина. Оставьте оставшуюся смесь.
  3. Обваляйте кусочки филе в смеси паприки и тмина. Накройте и оставьте в холодильнике на 15 минут.
  4. Смажьте большую сковороду маслом и нагрейте на среднем огне. Обжарьте филе по 3-4 минуты с каждой стороны.
  5. Тем временем мелко нарежьте петрушку. В большую миску добавьте петрушку, лук, нут, помидоры, сладкий перец, брокколи и миндаль. Добавьте оставшуюся смесь. Разложите салат по сервировочным тарелкам. На каждую тарелку выложить рыбное филе. Подавайте с дольками лимона.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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