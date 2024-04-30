Аппетитное филе белой рыбы с ароматной приправой: подавайте с салатом из брокколи и нута

Обваляйте кусочки филе в смеси паприки и тмина. Накройте и оставьте в холодильнике на 15 минут.
Смажьте большую сковороду маслом и нагрейте на среднем огне. Обжарьте филе по 3-4 минуты с каждой стороны.
Тем временем мелко нарежьте петрушку. В большую миску добавьте петрушку, лук, нут, помидоры, сладкий перец, брокколи и миндаль. Добавьте оставшуюся смесь. Разложите салат по сервировочным тарелкам. На каждую тарелку выложить рыбное филе. Подавайте с дольками лимона.
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