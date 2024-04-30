Аппетитное филе белой рыбы с ароматной приправой: подавайте с салатом из брокколи и нута

Жареное филе белой рыбы со специями и салатом из брокколи: вкусный ужин

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте аппетитное рыбное филе с салатом из брокколи. Полезное для сердца блюдо.

Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

4 кусочка филе белой рыбы без кожи и костей,

зелёный лук,

1 кочан брокколи, натереть на крупной тёрке,

1 небольшой зелёный болгарский перец, мелко нарезанный,

1/2 пучка петрушки,

1,5 стакана нута,

3/4 стакана помидоров черри,

1/2 стакана свежевыжатого лимонного сока,

1/2 стакана миндаля, мелко нарезанного,

1/4 стакана оливкового масла,

1 столовая ложка тёртой цедры лимона,

3 чайные ложки сладкой паприки,

2 чайные ложки тмина,

дольки лимона.

Приготовление

Смешайте в небольшой миске паприку, цедру лимона, лимонный сок и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу. Переложите 2 столовые ложки смеси в блюдо. Добавьте семена тмина. Оставьте оставшуюся смесь. Обваляйте кусочки филе в смеси паприки и тмина. Накройте и оставьте в холодильнике на 15 минут. Смажьте большую сковороду маслом и нагрейте на среднем огне. Обжарьте филе по 3-4 минуты с каждой стороны. Тем временем мелко нарежьте петрушку. В большую миску добавьте петрушку, лук, нут, помидоры, сладкий перец, брокколи и миндаль. Добавьте оставшуюся смесь. Разложите салат по сервировочным тарелкам. На каждую тарелку выложить рыбное филе. Подавайте с дольками лимона.