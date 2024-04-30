Найден способ смягчить негативное влияние ожирения на мозг

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IJMS: особая форма витамина Е смягчает негативное влияние ожирения на мозг

1:45
Наука

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии выяснили, что специфические соединения токотриенолы, относящиеся к семейству витамина Е, могут уменьшить вероятность возникновения когнитивных проблем, связанных с ожирением. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

IJMS: особая форма витамина Е смягчает негативное влияние ожирения на мозг
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Ученые сфокусировались на изучении токотриенолов — жирорастворимых веществ, принадлежащих к семейству витаминов Е. Они стремились выяснить, способны ли эти соединения предотвратить ухудшение концентрации и памяти, которые часто возникают при ожирении.

Для этой цели был проведен эксперимент на мышах. Одной группе грызунов давали жирную и сладкую пищу в сочетании с токотриенолом. Другая группа придерживалась той же диеты, но без добавления токотриенола.

По завершении диетического вмешательства исследователи обнаружили, что токотриенол не помог снизить набор веса у мышей. Однако эти вещества оказали положительное воздействие на их когнитивные функции и снизили уровень окислительного стресса в мозге. Под окислительным стрессом понимается форма повреждения клеток специальными химическими частицами (свободными радикалами).

Ученые предполагают, что такой нейропротекторный эффект обусловлен способностью токотриенолов предотвращать нежелательные изменения в метаболизме белков коры мозга.

Также было обнаружено, что прием токотриенолов способствует увеличению температуры тела в областях с залежами коричневого жира, которое играет ключевую роль в процессах метаболизма и способствует сжиганию большего количества энергии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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