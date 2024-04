Найден способ смягчить негативное влияние ожирения на мозг

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии выяснили, что специфические соединения токотриенолы, относящиеся к семейству витамина Е, могут уменьшить вероятность возникновения когнитивных проблем, связанных с ожирением. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository