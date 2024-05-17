Меры предосторожности: как уберечь свою любимую собаку от догхантеров — под прицелом каждая

Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Жители Люберец обеспокоены активностью догхантеров, которые раскладывают отравленные сосиски, вблизи которых уже были найдены мёртвые лисы. Как помочь пострадавшей собаке, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Случаи обнаружения отравленных приманок в парках, около домов и на прогулочных площадках, к сожалению, не редкость. Жертвами догхантеров становятся как бездомные, так и домашние собаки. При подозрении на отравление необходимо немедленно оказать помощь питомцу. Голубев отметил, что собака может отравиться, даже если просто понюхает отравленную приманку, сообщает Радио 1.

"Только быстрые и грамотные действия хозяина могут спасти жизнь собаки. Без экстренной помощи питомец погибнет. При первых признаках отравления следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику", — рекомендует Голубев.

Первая помощь

На отравление указывают такие симптомы, как шаткая походка, дрожь, рвота, пена из пасти, потеря координации и судороги. Необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику, так как на первую помощь есть не более 30 минут. Промедление может привести к летальному исходу.

Если дорога до клиники займет более 30 минут, нужно оказать первую помощь на месте:

Вызвать рвоту, влив собаке кипяченую воду или разведенный 3% раствор перекиси водорода (1:1 с водой, 1 ст. л. на 3 кг массы тела)

Дать абсорбенты (энтеросгель, активированный уголь, смекта)

Сделать очистительную клизму или дать слабительное (сульфат натрия или магния, 1 ст. л. на стакан воды).

Обеспечить обильное питьё

Обеспечить обильное питьё После первой помощи сразу отправляйтесь в ветеринарную клинику.

Как предотвратить трагедию

Владелец собаки должен быть внимателен на прогулке и обучить питомца командам "Фу!", "Дай!" и "Нельзя!". Если команды не освоены, выгуливать собаку лучше в наморднике. Следите за передвижениями питомца, не позволяйте подбирать предметы с земли.

Избегайте участков вблизи свалок, гаражей и мест скопления бездомных собак. Не отпускайте питомца без поводка в незнакомых местах, чтобы вовремя отобрать приманку. Обучите собаку не брать еду у чужих людей, но помните, что дрессировка не гарантирует безопасности.

Обнаружив подозрительные предметы, такие как разбросанные куски пищи с таблетками или порошками, обращайтесь в полицию. Избегайте прогулок в опасных местах и держите собаку на поводке, не позволяя ей обнюхивать предметы.