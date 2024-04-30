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Особые отметки в правах — не простая формальность

Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении

1:23
Авто

В связи с развитием автомобильного рынка и появлением новых видов транспорта возникла потребность добавить новые категории в водительские удостоверения. Рассмотрим значение специальных символов в документе, особенно аббревиатуру AS.

Автовладельцам рассказали о важности отметки AS в водительском удостоверении
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Обычно, эта аббревиатура располагается на задней стороне удостоверения в колонке 12, предназначенной для указания ограничений по категории ТС. Символы AS указывают, что владелец может управлять трициклами и квадроциклами с автомобильным рулевым управлением и сиденьями.

Хотя такие транспортные средства еще не получили широкого распространения в России, законодательная база для них уже заложена.

Символ AS вписывается в подкатегорию B1, которая становится доступной после получения категории B. AS расшифровывается как "automotive steering", что в переводе с английского означает рулевое управление автомобильного типа.

Эта отметка AS ограничивает управление ТС подкатегории B1. В этой же колонке может находиться отметка MS (motorcycle steering), позволяющая управлять трициклами и квадроциклами с мотоциклетным рулевым управлением.

Эта отметка активируется автоматически с получением прав категории A и также заносится в колонку B1.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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