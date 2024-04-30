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Соцфонд проиграл дело о взыскании "лишней" выплаты больничного сотруднику, устроенному на двух работах

АС: работа по совместительству на больничном не нарушает закон

2:03
Страхование

Арбитражный суд отказал Социальному фонду России (СФР) во взыскании с работодателя излишней выплаты больничного сотруднику, работавшему в период нетрудоспособности в другой организации. Об этом рассказал "Гарант.ру" со ссылкой на Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 февраля 2024 г. N Ф07-22449/23.

АС: работа по совместительству на больничном не нарушает закон
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Работнику выплатили пособие по временной нетрудоспособности на основании сведений, предоставленных в Социальный фонд России (СФР) одним из работодателем. В ходе проверки СФР установил, что гражданин трудоустроен сразу в двух организациях, и в период больничного на одной работе в другой компании ему были проставлены рабочие дни.

Соцфонд счёл, что осуществление трудовой деятельности в другой организации в период больничного является нарушением режима, предписанного лечащим врачом, а значит, пособие по временной нетрудоспособности должно быть рассчитано исходя из МРОТ. Отделение СФР вынесло решение о возмещении излишне понесенных расходов на выплату больничного и привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения, а также потребовало уплаты недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

Однако Арбитражный суд не принял сторону Соцфонда. Он пришёл к выводу, что выплата пособия сотруднику не противоречит законодательству и принципам формирования страхового обеспечения, так как факт наступления страхового случая подтверждён листком нетрудоспособности, в котором нет отметки врача о нарушении работником режима лечения.

По мнению суда, в отсутствие такой отметки работодатель не мог знать о том, что сотрудник работает в другой организации в период больничного.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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