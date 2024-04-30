Необычный инцидент в авиации: столетняя пассажирка стала "младенцем" из-за ошибки в дате рождения

В американской авиакомпании произошел забавный инцидент, когда система бронирования приняла 101-летнюю бывшую медсестру Патрицию за малыша. Ошибка возникла из-за неверного ввода даты рождения в систему — вместо 1922 года был указан 2022 год. Этот курьез стал известен благодаря отчету BBC.
Патриция и ее дочь летели из Чикаго в Маркет, штат Мичиган, на рейсе American Airlines. Билеты были забронированы онлайн, и дочь Патриции указала, что оба пассажира — взрослые, оплатив полную стоимость билетов.
В аэропорту ситуация вызвала улыбку: вместо ожидаемого годовалого ребенка сотрудники столкнулись с пожилой дамой. Из-за ошибки в бронировании авиакомпания изначально не предоставила Патриции заказанное инвалидное кресло, и ее дочери пришлось самостоятельно справляться с багажом.
Патриция рассказала, что это не первый подобный инцидент в ее практике перелетов с American Airlines. До 97 лет она путешествовала самостоятельно, но с тех пор стала нуждаться в помощи при перелетах.
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