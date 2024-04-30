Седина в молодом возрасте: мифы и реальност

Какие привычки могут способствовать появлению седины в раннем возрасте

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внезапное обнаружение седины может быть не только неожиданным, но и довольно неприятным. Не важно, сколько вам лет — появление седых волос может случиться в любом возрасте, начиная от 21 года и старше. Это физиологический процесс, но также может быть следствием ряда привычек и факторов, на которые мы редко обращаем внимание.

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Эксперты, такие как диетолог и велнес-коуч Стас Горин, указывают на несколько привычек, которые могут ускорить появление седины уже в молодом возрасте.

Одна из главных причин — слишком длительное пребывание на солнце. Ультрафиолетовые лучи UVA и UVB не только наносят вред коже, но и волосам, поэтому важно защищать их от солнечных ожогов.

Химические воздействия на волосы также могут привести к преждевременному поседению. Многие красители и средства для укладки волос содержат агрессивные химические компоненты, которые могут повредить волосы и ускорить процесс седения.

Курение также входит в список факторов, способствующих раннему поседению. Токсины, содержащиеся в сигаретах, могут негативно влиять на волосяные фолликулы и приводить к их преждевременной дегенерации.

Питание играет важную роль в здоровье волос. Недостаточное потребление витаминов и питательных веществ может сказаться на их состоянии. Сбалансированная диета, богатая витаминами и минералами, может помочь предотвратить преждевременное седение.

Регулярный уход за волосами также имеет значение. Масляные массажи и использование масок для волос способствуют укреплению и здоровью волос, предотвращая их поседение.