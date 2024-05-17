Тренер рассказала, для кого полезнее утренние тренировки, а для кого — вечерние

Тренер Бахтурина рассказала, какие тренировки эффективнее — утренние или вечерние

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор времени для занятий спортом зависит от индивидуального режима каждого человека. На это обратила внимание руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Некоторые люди предпочитают ранние подъёмы и организуют свой день таким образом, чтобы утро было свободным для тренировок. В таком случае утренние занятия будут удобны и эффективны. В то же время, некоторые люди не чувствуют себя хорошо утром, они устают, раздражительны и не высыпаются. Для таких "сов" вечерние тренировки могут быть более подходящими, пишет Газета.Ru.

"Главное — прислушиваться к своему организму и тренироваться тогда, когда есть время, силы и желание. Эффективность тренировок не зависит от времени суток. Одинаково полезна для организма пробежка в пять утра и в семь вечера", — объяснила Бахтурина.

Также важно учитывать индивидуальный эффект от интенсивных тренировок. Некоторым людям активные тренировки вечером могут придавать импульс энергии, но могут вызывать проблемы с сном. В этом случае можно выбрать более спокойные виды тренировок, такие как пилатес, растяжка или йога.

Также для некоторых людей интенсивная тренировка перед сном может способствовать лучшему засыпанию. Для таких людей вечерние тренировки оказываются более эффективными и приятными.

Поэтому важно внимательно относиться к своим ощущениям после тренировок. Если интенсивная тренировка выполняется сразу после пробуждения, важно сделать прогрев и подготовительные упражнения, чтобы избежать травм и неприятных ощущений, отметила тренер.

Кроме того, можно выбирать тип тренировок в зависимости от уровня ежедневной активности. Например, "жаворонки" могут предпочесть интенсивную тренировку утром и занятия йогой вечером, а "совы" могут начинать день с растяжки и завершать его активным спортом. В конечном счете, выбор времени тренировок зависит от предпочтений и индивидуальных потребностей каждого человека, заключила эксперт.

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