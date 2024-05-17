Губернатор Беглов: взрыв в Академии связи в Петербурге не является терактом

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил горожан, что взрыв в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге не носит террористического характера.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

При взрыве пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. Происшествие находится в зоне ответственности министерства обороны и не связано с терроризмом. Как предполагается, взорвался устаревший боеприпас, то есть имело место или неосторожное обращение с боеприпасом, или роковая случайность.

Появилось множество фейков о наличии террористической угрозы в городе. Сообщается, что Академию связи атаковал беспилотник ВСУ, но информации этой лучше не доверять до официальных разъяснений.