Губернатор Беглов: взрыв в Академии связи в Петербурге не является терактом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил горожан, что взрыв в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге не носит террористического характера.
При взрыве пострадали семь военных, они направлены в медучреждение Минобороны. Происшествие находится в зоне ответственности министерства обороны и не связано с терроризмом. Как предполагается, взорвался устаревший боеприпас, то есть имело место или неосторожное обращение с боеприпасом, или роковая случайность.
Появилось множество фейков о наличии террористической угрозы в городе. Сообщается, что Академию связи атаковал беспилотник ВСУ, но информации этой лучше не доверять до официальных разъяснений.
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