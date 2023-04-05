Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor

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Вы поклонник "Звездных войн" и с нетерпением ждете грядущей игры Jedi: Survivor? Тогда вы должны знать, что EA недавно обновила системные требования игры на своем веб-сайте.

В обновленных системных требованиях указано, что для игры потребуется 155 ГБ свободного места на SSD. Это значительное увеличение по сравнению с ранее объявленными 130 ГБ памяти, необходимыми для установки игры. Следовательно, если вы планируете играть в игру на своем ПК, убедитесь, что на вашем SSD достаточно свободного места. Кроме того, ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

Системные требования Star Wars Jedi: Survivor

Минимальные

ОС : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Процессор : 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400)

: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400) Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Видеокарта : 8 ГБ VRAM (GTX 1070 или Radeon RX 580)

: 8 ГБ VRAM (GTX 1070 или Radeon RX 580) DirectX : 12

: 12 Место на диске: 155 ГБ SSD

Рекомендованные

ОС : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Процессор : 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i5-11600K или Ryzen 5 5600X)

: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i5-11600K или Ryzen 5 5600X) Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : 8 ГБ VRAM (RTX 2070 или RX 6700 XT)

: 8 ГБ VRAM (RTX 2070 или RX 6700 XT) DirectX : 12

: 12 Место на диске: 155 ГБ SSD

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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