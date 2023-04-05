Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor

Вы поклонник "Звездных войн" и с нетерпением ждете грядущей игры Jedi: Survivor? Тогда вы должны знать, что EA недавно обновила системные требования игры на своем веб-сайте.
В обновленных системных требованиях указано, что для игры потребуется 155 ГБ свободного места на SSD. Это значительное увеличение по сравнению с ранее объявленными 130 ГБ памяти, необходимыми для установки игры. Следовательно, если вы планируете играть в игру на своем ПК, убедитесь, что на вашем SSD достаточно свободного места. Кроме того, ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:
Минимальные
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Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
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