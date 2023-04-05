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Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor

1:52
Видеоигры

Вы поклонник "Звездных войн" и с нетерпением ждете грядущей игры Jedi: Survivor? Тогда вы должны знать, что EA недавно обновила системные требования игры на своем веб-сайте

Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor

В обновленных системных требованиях указано, что для игры потребуется 155 ГБ свободного места на SSD. Это значительное увеличение по сравнению с ранее объявленными 130 ГБ памяти, необходимыми для установки игры. Следовательно, если вы планируете играть в игру на своем ПК, убедитесь, что на вашем SSD достаточно свободного места. Кроме того, ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

Системные требования Star Wars Jedi: Survivor

Минимальные

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i7-7700 или Ryzen 5 1400)
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: 8 ГБ VRAM (GTX 1070 или Radeon RX 580)
  • DirectX: 12
  • Место на диске: 155 ГБ SSD

Рекомендованные

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i5-11600K или Ryzen 5 5600X)
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: 8 ГБ VRAM (RTX 2070 или RX 6700 XT)
  • DirectX: 12
  • Место на диске: 155 ГБ SSD

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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