Эти ваши привычки просто ненавидят собаки: названы 3 главные

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Кинологи назвали раздражающие собаку привычки

1:11
Зоосфера » Собаки

Хотя многие собаки приспособились к человеческим привычкам, некоторые из них всё ещё не находят общего языка с домашними животными.

Кинологи назвали раздражающие собаку привычки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы не огорчать своих питомцев, следует отказаться от некоторых своих привычек.

Какие это привычки:

Непостоянство в расписании прогулок и кормлений

Животным гораздо удобнее, когда вы выгуливаете и кормите их в строго определённое время. Специалисты подчеркивают, что это помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Забывчивость в этих аспектах может вызвать у собаки стресс.

Обнимания

Иногда мы стремимся максимально ярко показать свои чувства, чтобы собака точно их поняла. В такие моменты мы можем обнять своего питомца. Однако для собаки это может восприниматься как демонстрация доминирования, поскольку в их мире такой жест имеет именно такое значение. Это может стать причиной стресса для собаки.

Допуск посторонних в личное пространство

Собакам важно чувствовать уют и спокойствие в своём "логове". Постоянное присутствие посторонних в доме может нарушать их чувство безопасности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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