Хотя многие собаки приспособились к человеческим привычкам, некоторые из них всё ещё не находят общего языка с домашними животными.
Чтобы не огорчать своих питомцев, следует отказаться от некоторых своих привычек.
Какие это привычки:
Непостоянство в расписании прогулок и кормлений
Животным гораздо удобнее, когда вы выгуливаете и кормите их в строго определённое время. Специалисты подчеркивают, что это помогает животному чувствовать себя в безопасности.
Забывчивость в этих аспектах может вызвать у собаки стресс.
Обнимания
Иногда мы стремимся максимально ярко показать свои чувства, чтобы собака точно их поняла. В такие моменты мы можем обнять своего питомца. Однако для собаки это может восприниматься как демонстрация доминирования, поскольку в их мире такой жест имеет именно такое значение. Это может стать причиной стресса для собаки.
Допуск посторонних в личное пространство
Собакам важно чувствовать уют и спокойствие в своём "логове". Постоянное присутствие посторонних в доме может нарушать их чувство безопасности.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.