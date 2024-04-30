Глициния — это великолепное растение, зачаровывающее своими свисающими соцветиями и восхитительным ароматом. Её цветение — это поистине впечатляющее зрелище, которое многие считают одним из самых прекрасных. В природе глициния произрастает в Японии, Китае и южных регионах России.
Побеги этой лианы могут достигать впечатляющей длины до 18 метров, и она может жить до 100 лет.
Глициния зацветает в конце весны, и её соцветия, длиной около 30 см, могут быть окрашены в лиловый, фиолетовый или белый цвет.
В России выращивают два вида глицинии — китайскую и японскую, при этом китайская вида обладает большей морозостойкостью и даже может выжить в средней полосе при тщательном укрытии зимой.
Это растение предпочитает солнечные места, защищенные от сквозняков, и плодородные, хорошо дренированные почвы. Она не выносит тяжелых, заболоченных грунтов.
Глициния требует прочной опоры, так как с возрастом её побеги становятся тяжелыми и одревеснеют.
Это растение прекрасно украшает заборы и красиво обвивает стены беседок.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.