Это растение, зачаровывающее своими свисающими соцветиями и восхитительным ароматом

Посадите на участке глицинию

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Глициния — это великолепное растение, зачаровывающее своими свисающими соцветиями и восхитительным ароматом. Её цветение — это поистине впечатляющее зрелище, которое многие считают одним из самых прекрасных. В природе глициния произрастает в Японии, Китае и южных регионах России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ron Dicker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Побеги этой лианы могут достигать впечатляющей длины до 18 метров, и она может жить до 100 лет.

Глициния зацветает в конце весны, и её соцветия, длиной около 30 см, могут быть окрашены в лиловый, фиолетовый или белый цвет.

В России выращивают два вида глицинии — китайскую и японскую, при этом китайская вида обладает большей морозостойкостью и даже может выжить в средней полосе при тщательном укрытии зимой.

Это растение предпочитает солнечные места, защищенные от сквозняков, и плодородные, хорошо дренированные почвы. Она не выносит тяжелых, заболоченных грунтов.

Глициния требует прочной опоры, так как с возрастом её побеги становятся тяжелыми и одревеснеют.

Это растение прекрасно украшает заборы и красиво обвивает стены беседок.