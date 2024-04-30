Николай Валуев дал напутствие спортсменам, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Депутат Валуев призвал побеждать на ОИ-2024 спортсменов в нейтральном статусе

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на комментарий президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусским спортсменам следует "набить морду соперникам", если они решились ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев is licensed under public domain

Валуев призвал российских и белорусских атлетов, которые будут участвовать в Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены, не сомневаться в своей победе и уверенно к ней идти.

"Да, уверенным в победе надо быть. Раз решил ехать [на Олимпиаду в нейтральном статусе]", — сказал Валуев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Олимпиада в Париже намечена на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что максимум 55 российских спортсменов могут квалифицироваться на эти соревнования.