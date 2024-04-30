Николай Валуев дал напутствие спортсменам, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на комментарий президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что белорусским спортсменам следует "набить морду соперникам", если они решились ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Валуев призвал российских и белорусских атлетов, которые будут участвовать в Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены, не сомневаться в своей победе и уверенно к ней идти.
"Да, уверенным в победе надо быть. Раз решил ехать [на Олимпиаду в нейтральном статусе]", — сказал Валуев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Олимпиада в Париже намечена на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что максимум 55 российских спортсменов могут квалифицироваться на эти соревнования.
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