Светлана Слепцова об участии россиян в ОИ-2024: "Одно дело — поехать на Олимпиаду, другое — находиться там"

Чемпионка ОИ Слепцова уверена, что российским спортсменам будет тяжело находиться на Олимпиаде-2024

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Олимпийская чемпионка по биатлону 2010 года Светлана Слепцова выразила своё мнение о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Биатлонистка отметила, что поехать на Олимпиаду и быть там — две разные вещи, и эта ситуация вызывает определённые трудности.

Она рассказала о своем опыте после дисквалификации российских спортсменов на чемпионате мира в 2008 году, когда власти относились к ним негативно. Она добавила, что подобное положение прессует спортсмена, и это не самое приятное чувство.

"Одно дело — поехать на Олимпиаду, другое — находиться там. На открытие нельзя, на закрытие нельзя, на тебя будут смотреть как на врага народа. Я представляю, что это такое: у нас была подобная ситуация в 2008 году на чемпионате мира после дисквалификации наших. Это всё давит", — сказала Слепцова в разговоре с "Чемпионатом".

Светлана сказала, что каждый спортсмен должен сам принять решение о своём участии в Олимпийских играх, учитывая свою психологическую и моральную готовность. Она также отметила, что решение должно быть принято федерацией.

Относительно своего мнения о ситуации, Слепцова сначала поддерживала участие российских спортсменов на Олимпийских играх, считая, что спорт не должен быть связан с политикой.

Однако сейчас, по мнению биатлонистки, ситуация усложнилась, и она признала, что не имеет однозначного ответа на вопрос о участии спортсменов. Светлана Слепцова подчеркнула сложность ситуации и неоднозначность принятия решения, и она не может дать окончательного ответа.