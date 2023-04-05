Для Atomic Heart вышел патч 1.4.0.0

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Компания Mundfish, разработчик популярного шутера Atomic Heart, недавно выпустила обновление версии 1.4.0.0, в котором содержится длинный список различных исправлений и улучшений. Ранее Atomic Heart впервые с момента релиза получила скидку.

Одним из заметных изменений в этом обновлении является добавление настроек размера субтитров. Эта функция позволяет игрокам регулировать размер субтитров в соответствии со своими предпочтениями, облегчая чтение и отслеживание диалогов в игре.

Еще одним значительным улучшением является исправление проблемы с достижениями, с которой сталкивались некоторые игроки. По словам Mundfish, разблокировка некоторых достижений может быть с задержкой, особенно для тех, кто выполнил условия до установки патча первого дня или до выпуска обновления. В некоторых случаях игрокам может потребоваться снова получить достижение, чтобы оно засчитывалось.

Помимо исправлений субтитров и достижений, обновление также включает в себя множество других изменений, направленных на улучшение общего игрового процесса. Некоторые из заметных улучшений включают в себя:

HUD, настройки размера субтитров

Исправлена проблема с разблокировкой достижений

Исправлена проблема с автоматическим определением языка закадрового голоса.

Улучшено отображение теней

Исправлена проблема с отсутствием мультфильмов в комнатах сохранения.

Убрана привязка фуникулеров к FPS в тоннелях Вавиловского комплекса.

Обновленные шейдеры

В некоторых местах белое изображение на телевизорах заменено на статичное

Исправлена проблема с художественными субтитрами — теперь будет отображаться перевод

Обновлены анимации от первого лица и исправлены проблемы с отображением тела персонажа при игре с высоким FOV.

Исправлено зависание во время квеста "Утренний экспресс".

Икар на ВДНХ теперь поднимается до упора при загрузке сохранения, на котором он застрял

Исправлена проблема с сохранением головоломки с лучами

Исправлена проблема с отображением субтитров (зависание)

Добавлена возможность грабить трупы, лежащие в воде.

Улучшено лазание в "углах"

Добавлена возможность запуска фуникулеров на въезде в тоннели Вавиловского комплекса после их прохождения

Исправлена проблема с застреванием в коллизиях в некоторых местах

Исправлено несколько проблем со способностью "Массовый телекинез".

Оптимизация и фиксы для трупов мобов

Исправлена проблема с регенерацией здоровья при загрузке сохранения.

Улучшенная оптимизация (LTO и другие)

Исправлена визуализация контента DLC на персонаже в главном меню.

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