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Для Atomic Heart вышел патч 1.4.0.0

2:53
Видеоигры

Компания Mundfish, разработчик популярного шутера Atomic Heart, недавно выпустила обновление версии 1.4.0.0, в котором содержится длинный список различных исправлений и улучшений. Ранее Atomic Heart впервые с момента релиза получила скидку.

Для Atomic Heart вышел патч 1.4.0.0

Одним из заметных изменений в этом обновлении является добавление настроек размера субтитров. Эта функция позволяет игрокам регулировать размер субтитров в соответствии со своими предпочтениями, облегчая чтение и отслеживание диалогов в игре.

Еще одним значительным улучшением является исправление проблемы с достижениями, с которой сталкивались некоторые игроки. По словам Mundfish, разблокировка некоторых достижений может быть с задержкой, особенно для тех, кто выполнил условия до установки патча первого дня или до выпуска обновления. В некоторых случаях игрокам может потребоваться снова получить достижение, чтобы оно засчитывалось.

Помимо исправлений субтитров и достижений, обновление также включает в себя множество других изменений, направленных на улучшение общего игрового процесса. Некоторые из заметных улучшений включают в себя:

  • HUD, настройки размера субтитров
  • Исправлена проблема с разблокировкой достижений
  • Исправлена проблема с автоматическим определением языка закадрового голоса.
  • Улучшено отображение теней
  • Исправлена проблема с отсутствием мультфильмов в комнатах сохранения.
  • Убрана привязка фуникулеров к FPS в тоннелях Вавиловского комплекса.
  • Обновленные шейдеры
  • В некоторых местах белое изображение на телевизорах заменено на статичное
  • Исправлена проблема с художественными субтитрами — теперь будет отображаться перевод
  • Обновлены анимации от первого лица и исправлены проблемы с отображением тела персонажа при игре с высоким FOV.
  • Исправлено зависание во время квеста "Утренний экспресс".
  • Икар на ВДНХ теперь поднимается до упора при загрузке сохранения, на котором он застрял
  • Исправлена проблема с сохранением головоломки с лучами
  • Исправлена проблема с отображением субтитров (зависание)
  • Добавлена возможность грабить трупы, лежащие в воде.
  • Улучшено лазание в "углах"
  • Добавлена возможность запуска фуникулеров на въезде в тоннели Вавиловского комплекса после их прохождения
  • Исправлена проблема с застреванием в коллизиях в некоторых местах
  • Исправлено несколько проблем со способностью "Массовый телекинез".
  • Оптимизация и фиксы для трупов мобов
  • Исправлена проблема с регенерацией здоровья при загрузке сохранения.
  • Улучшенная оптимизация (LTO и другие)
  • Исправлена визуализация контента DLC на персонаже в главном меню.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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