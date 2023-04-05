Компания Mundfish, разработчик популярного шутера Atomic Heart, недавно выпустила обновление версии 1.4.0.0, в котором содержится длинный список различных исправлений и улучшений. Ранее Atomic Heart впервые с момента релиза получила скидку.
Одним из заметных изменений в этом обновлении является добавление настроек размера субтитров. Эта функция позволяет игрокам регулировать размер субтитров в соответствии со своими предпочтениями, облегчая чтение и отслеживание диалогов в игре.
Еще одним значительным улучшением является исправление проблемы с достижениями, с которой сталкивались некоторые игроки. По словам Mundfish, разблокировка некоторых достижений может быть с задержкой, особенно для тех, кто выполнил условия до установки патча первого дня или до выпуска обновления. В некоторых случаях игрокам может потребоваться снова получить достижение, чтобы оно засчитывалось.
Помимо исправлений субтитров и достижений, обновление также включает в себя множество других изменений, направленных на улучшение общего игрового процесса. Некоторые из заметных улучшений включают в себя:
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