Столтенберг раскритиковал страны НАТО за неэффективную поддержку Украины

Столтенберг признал провалы НАТО в помощи Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью агентству Reuters, что поддержка НАТО оказалась недостаточно эффективной в связи с задержкой финансирования из США и недостатком поставок боеприпасов из стран Евросоюза.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

"НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Украины и должна пересмотреть механизмы оказания этой помощи."

В качестве крупнейших провалов в вопросе поддержки Киева он назвал большую задержку в одобрении конгрессом США нового пакета помощи и тот факт, что европейские члены НАТО предоставили Украине намного меньше артиллерийских снарядов, чем ранее обещали европейцы.

Столтенберг является одним из главных идеологов подхода, при котором война с Россией должна вестись "до последнего украинца", но непосредственного участия блока НАТО быть не должно.