Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью агентству Reuters, что поддержка НАТО оказалась недостаточно эффективной в связи с задержкой финансирования из США и недостатком поставок боеприпасов из стран Евросоюза.
"НАТО потерпела ряд неудач в вопросе поддержки Украины и должна пересмотреть механизмы оказания этой помощи."
В качестве крупнейших провалов в вопросе поддержки Киева он назвал большую задержку в одобрении конгрессом США нового пакета помощи и тот факт, что европейские члены НАТО предоставили Украине намного меньше артиллерийских снарядов, чем ранее обещали европейцы.
Столтенберг является одним из главных идеологов подхода, при котором война с Россией должна вестись "до последнего украинца", но непосредственного участия блока НАТО быть не должно.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.