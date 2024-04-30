Марцел Личка сообщил о дорогом приобретении в Москве, которое стало лучшим в его жизни

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка назвал своё самое дорогое приобретение в Москве. Об этом он сообщил в разговоре со Sport24.
По словам 46-летнего чеха, такой покупкой стал самокат.
Как сообщил Личка, который ранее тренировал клуб "Оренбург", он решил купить себе самокат за 50-60 тысяч рублей и считает, что это одна из лучших покупок в его жизни.
"Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы "Динамо" и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть" — сказал Личка.
"Динамо" по итогам 26 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками, отстав от "Зенита" и "Краснодара" на три очка.
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