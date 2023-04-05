Новое обновление в PUBG

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Популярная многопользовательская игра PUBG: Battlegrounds отмечает в этом году свое 6-летие с предстоящим выпуском обновления 23.1. Разработчики также поделились предварительным видео, в котором освещаются все захватывающие новые функции. Помимо нового контента, разработчики также сосредоточились на устранении проблем с картами, геймплеем и интерфейсом.

Регулярные матчи будут проходить по обновленным правилам. Разработчики будут следить за реакцией игроков, главная цель — быстрая адаптация при переходе в ранговый режим. Существующий контент, доступный исключительно в обычных матчах, будет сохранен. В рейтинговых матчах будет карта Дестона и награды 22-го сезона.

В обновлении появится новый эффект падения шлемов при попадании. Это направлено на улучшение опыта точного выстрела в голову, особенно когда параметр брони противника падает ниже нуля. Более того, на некоторых картах больше не будет аварийных парашютов из-за их ненужности.

Новый пропуск для выживших предлагает игрокам возможность стать взломщиком сейфов. Опыт, получаемый за повышение уровня билета, будет увеличен из-за жалоб игроков, которые не смогли получить все награды. В ящики охотника и архивариуса будут добавлены новые наборы предметов.

Читайте также:

Для Atomic Heart вышел патч 1.4.0.0

Стало известно точное время выхода Diablo 4

Digital Foundry остались довольны последним обновлением для The Witcher 3: Wild Hunt

Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor

Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обновление 23.1 | PUBG: BATTLEGROUNDS