Red Dead Redemption перестала работать у пользователей Windows 11

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Microsoft недавно выпустила обновление KB5023774 для Windows 11 21H2, но у некоторых пользователей возникают проблемы с запуском Red Dead Redemption 2 из Rockstar Games Launcher. Microsoft признала проблему на своем веб-сайте и работает со своими партнерами из Rockstar Games над ее решением.

Пользователям Windows 11 21H2 рекомендуется обновиться до Windows 11 22H2, чтобы снова запустить Red Dead Redemption 2, поскольку другого решения пока нет. Непонятно, почему эта проблема специфична для Red Dead Redemption 2 и отсутствует в других играх, поскольку на веб-сайте Microsoft нет известных проблем.

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