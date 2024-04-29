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Почему деревенские жители стараются не высаживать на участке берёзу с калиной

Деревья для участка всегда тщательно выбирали садоводы

2:14
Садоводство

Деревенские жители всегда относились к природе с особым уважением и заботой. Они знают, что каждое растение имеет свою ценность и важную роль в экосистеме. Поэтому, когда дело доходит до высадки деревьев на своём участке, они тщательно выбирают подходящие виды, учитывая все их особенности.

Деревья для участка всегда тщательно выбирали садоводы
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из наиболее популярных деревьев среди деревенских жителей является берёза с калиной. Это красивое и уникальное дерево, которое привлекает внимание своими яркими красными ягодами и изящной формой. Однако, несмотря на все её привлекательные качества, многие жители села стараются не высаживать березу с калиной на своём участке. Почему же так происходит?

Следует отметить, что берёза с калиной является довольно капризным растением. Она предпочитает расти на влажных и плодородных почвах, а также нуждается в постоянном увлажнении. В сухих и засушливых районах она может плохо развиваться и даже погибнуть. Поэтому, если на участке деревенского жителя нет подходящих условий для выращивания березы с калиной, то он может отказаться от этой идеи.

Кроме того, берёза с калиной имеет ещё одну особенность, которая может быть причиной её нежелательности для высадки на участке. Это ее способность к образованию корневых отпрысков. Калина, как и многие другие растения, может распространяться посредством корневых отпрысков, которые могут вырастать вокруг дерева и занимать все больше и больше пространства. Это может стать проблемой для садовода, который хочет выращивать другие растения на своем участке.

Но, пожалуй, главная причина, по которой деревенские жители избегают высаживать беберрезу с калиной на своем участке, заключается в ее мистическом значении. В народной культуре калина считается символом смерти и несчастий. Ее ягоды красного цвета ассоциируются с кровью, а белые пятна на листьях — с пятнами на душе. Поэтому, многие люди избегают этого дерева, чтобы не привлекать негативную энергию на свой участок.

Почему не стоит сажать березу на участке?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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