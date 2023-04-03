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Ремейк Resident Evil 4 стал самой продаваемой игрой в Великобритании

2:04
Видеоигры

Resident Evil 4 Remake произвел фурор в игровой индустрии. Игра, проданная тиражом более 135 миллионов копий, стала вторым лучшим релизом в саге Resident Evil. Что еще более впечатляет, она продолжает доминировать на британском рынке видеоигр с момента ее выпуска всего неделю назад.

Ремейк Resident Evil 4 стал самой продаваемой игрой в Великобритании

Кристофер Дринг, глава GamesIndustry.biz, в Твиттере поделился последними данными о продажах из британских чартов.

«Это была спокойная неделя в британских чартах. Resident Evil 4 Remake остается на первом месте, несмотря на падение продаж на 69%», — написал он в Твиттере.

Несмотря на значительное снижение продаж, игре все же удалось сохранить свое первое место в чартах, что доказывает ее неизменную популярность среди геймеров в Великобритании.

Gotham Knights поднялись в топ-6 благодаря скидкам

Помимо Resident Evil 4 Remake, в британских чартах есть и другие известные игры. Gotham Knights, отсутствовавшие в чартах несколько месяцев, вернулись, заняв шестое место. Благодаря значительным скидкам продажи игры выросли на 999%, а некоторые розничные продавцы продавали игру всего за 10 фунтов стерлингов.

Super Mario Odyssey также видит рост продаж

Super Mario Odyssey, продажи которой выросли на 5%, также заняла первое место в чартах. Рост продаж можно объяснить скидками, новой связкой Nintendo Switch и предстоящей премьерой анимационного фильма «Марио». Аналитики прогнозируют, что после выхода фильма продажи игры продолжат расти.

  1. Resident Evil 4 Remake
  2. FIFA 23
  3. Hogwarts Legacy
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Gotham Knights
  7. WWE 2K23
  8. Super Mario Odyssey
  9. God of War Ragnarok
  10. Minecraft (Switch Edition)

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Resident Evil 4 - Remake — Русский трейлер игры (4К, 2023)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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