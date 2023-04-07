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CD Project RED рассказали о том, как изменится графика с приходом трассировки лучей

2:18
Видеоигры

CD Projekt RED, известный разработчик игр, недавно выпустила ролик, в которой они углубляются в технические аспекты своих игр. Первая тема обсуждения — Cyberpunk 2077 и передовая технология трассировки лучей, которую представят 11 апреля. Эта улучшенная версия трассировки лучей позволяет отображать тени от тысяч источников света, значительно улучшая визуальное качество игры.

CD Project RED рассказали о том, как изменится графика с приходом трассировки лучей

В видео проводится визуальное сравнение текущей технологии растеризации и будущей технологии трассировки лучей. Игра тестировалась на системе, оснащенной 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7900X, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 128 ГБ оперативной памяти Kingston Fury DDR5. При всех максимальных настройках графики и разрешении 4K результаты действительно потрясающие.

Жоао Педро де Мелло, старший специалист по работе с игроками в CD Projekt RED, вместе со своими коллегами — Сезаром Белли, программистом графики, Якубом Кнапиком, глобальным арт-директором, и Джованни де Франческо, старшим художником по техническому освещению, представляют подробное введение в грядущую предварительную версию Ray Tracing: Overdrive Mode, включенную в патч 1.62. Они обсуждают достижения в технологии DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) и технологии трассировки лучей, проливая свет на передовые функции, которые улучшат графику Cyberpunk 2077.

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Behind the Settings — DLSS 3 & Path Tracing
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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