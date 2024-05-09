Летом лучше воздержаться: косметологические процедуры, которые стоит отложить до осени

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Косметологические процедуры, которые не рекомендуется проводить в летний сезон

1:18
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Лето — это время, когда многие стремятся к омолаживающим и восстанавливающим процедурам, а также к массажу и СПА-сеансам, чтобы выглядеть привлекательно и красиво. Однако не все косметологические процедуры рекомендуется проводить летом, так как некоторые из них могут вызвать нежелательные проблемы с кожей. Давайте рассмотрим, о каких именно процедурах идет речь.

Косметологические процедуры, которые не рекомендуется проводить в летний сезон
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic
  1. Глубокие и срединные пилинги: химические пилинги, направленные на борьбу с гиперкератозом, могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Это может привести к гиперпигментации, если не ограничить пребывание на солнце.
  2. Лазерные шлифовки: лазерная шлифовка стимулирует обновление кожи, что полезно для борьбы с морщинами и рубцами. Однако после этой процедуры кожа становится более уязвимой для ультрафиолетового излучения, что может привести к гиперпигментации и потере тонуса.
  3. Фототерапия IPL: эта процедура, направленная на стимуляцию синтеза коллагена и обновление клеток кожи, также лучше не проводится летом из-за риска нежелательной пигментации. Оптимальное время для нее — осень или весна, когда уровень ультрафиолетового излучения ниже.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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