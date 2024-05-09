Ошибки на "самомойке": неправильный порядок мойки может повредить ЛКП вашего автомобиля

Как правильно мыть автомобиль на "самомойке": что лучше применять сначала

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"Самомойки" становятся все более популярными благодаря доступности и возможности контроля качества очистки.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия и обеспечить качественную очистку, нужно начинать мойку с пены. Моющие составы наиболее эффективно работают на сухой поверхности, проникая в структуру грязи.

Если начать с воды, на кузове образуется пленка, которая снижает концентрацию активного вещества, а грязь, смываемая под давлением, может выступить абразивом и повредить ЛКП. Однако воду следует применять в случаях сильных загрязнений или в жаркую погоду, чтобы остудить кузов.