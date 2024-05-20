В Серпухове строят НИЦ вегетации растений. Объект сдадут в начале 2025 года

Стало известно, что в городском округе Серпухов Московской области будет построен научно-исследовательский центр (НИЦ) вегетации растений. Строительством НИЦ занимается компания "Альбит". Данная компания производит биотехнологическую продукцию, защищающую растения от пестицидов.
На данный момент корпус НИЦ готов на 35%. По плану объект должен будет готов в первом квартале 2025 года. Недавно ход строительных работ на объекте проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора региона и эксперты научно-исследовательской лаборатории "Мособлстройцнил".
Известно также что площадь строящегося объекта — 2 тысячи квадратных метров. На данном участке разместятся корпуса для вегетации растений, склады для приёма и хранения, павильоны для проведения опытов с вегетацией.
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