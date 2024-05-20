BBC: меланоциты — клетки отвечающие за пигментацию волос, разрушаются из-за стресса и появляются седые волосы

Учёные предполагают, что стресс может являться причиной ранней седины

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря новому исследованию, удалось выяснить, что появления седины может зависеть от стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Зорянна is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно данным BBC, учёные выяснили, что из-за стресса меланоциты — клетки отвечающие за пигментацию волос, разрушаются и появляются седые волосы. Кроме того, у человека может быть генетическая предрасположенность к ранней седине, а эмоциональные нагрузки только ускоряют появление седых волос.

Учёные также предполагают, что некоторые препараты против гипертонии способны выступить в качестве профилактических средств от разрушения меланоцитов.

Возможно это открытие позволит разработать препараты, которые снижают стресс, а значит и препятствуют появлению ранней седины.