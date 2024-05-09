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Новые правила для туристов в Грузии с 1 июня: обязательная медицинская страховка

Грузия вводит новые условия въезда для россиян

0:56
Туризм

Начиная с 1 июня, Грузия вводит новые требования для туристов: они должны иметь медицинскую страховку на весь период пребывания в стране.

Грузия вводит новые условия въезда для россиян
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации Ассоциации туроператоров России, нарушители этого правила будут штрафоваться на сумму примерно в 110 долларов. Издание MK. RU отмечает, что для российских туристов, обычно оформляющих страховку через агентства, это нововведение не станет проблемой. Однако тем, кто планирует путешествие самостоятельно, следует уделить особое внимание этому требованию.

Кроме того, недавно принятый в Грузии закон об иноагентах спровоцировал массовые протесты. В интервью URA. RU политолог Антон Бредихин подчеркнул, что России следует быть готовой к быстрой реакции, если ситуация в Грузии будет развиваться по сценарию "Революции роз" 2003 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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