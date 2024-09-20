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Почему шумоизоляция может стать причиной коррозии

3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
2:30
Авто

Водители иногда не осознают, что своими действиями могут способствовать образованию коррозии на новой машине. Когда появляется сквозная ржавчина, многие обвиняют в этом качество современных автомобилей, забывая о собственных ошибках. Эксперт портала njcar.ru объясняет, как автовладельцы сами провоцируют коррозию кузова.

3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Сразу после приобретения нового бюджетного автомобиля владельцы часто начинают его модифицировать для улучшения комфорта и внешнего вида. Один из первых шагов обычно связан с доработкой шумоизоляции, так как у недорогих моделей эта составляющая часто недостаточна.

Популярным решением становится обработка колесных арок вибродемпфирующей мастикой, которая защищает металл от повреждений и снижает уровень шума в салоне.

Однако для достижения максимального эффекта важно правильно подготовить автомобиль. Первым делом необходимо тщательно очистить и обезжирить колесные арки. Если машина использовалась некоторое время и в арках накопилась грязь, этот этап становится особенно важным. Непромытый металл под мастикой может стать причиной коррозии, поскольку ржавчина распространится быстрее в таких условиях.

Также стоит обратить внимание на установку защиты двигателя, которая может показаться полезной, но на самом деле может привести к коррозии. Самодельная защита может нарушить оптимальный воздухообмен под капотом, что приводит к накоплению грязи и дорожных реагентов. Это способствует развитию коррозии в скрытых участках подрамника, что со временем может серьезно ослабить его.

Еще одной потенциальной проблемой является наклеивание виниловой пленки на капот и крылья нового автомобиля. Хотя это может показаться хорошей идеей для защиты кузова от сколов, многие водители забывают о важности подготовки. Перед нанесением пленки автомобиль должен быть не только вымыт, но и обработан специальными химическими составами. Части кузова демонтируются, оклеиваются пленкой и затем устанавливаются обратно.

Нехватка внимания к этому этапу может привести к скрытой коррозии под пленкой. Поскольку срок службы виниловой пленки составляет около пяти лет, этого времени более чем достаточно для серьезных повреждений кузовных деталей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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