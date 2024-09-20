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Кириленко переизбрали на пост президента РФБ

Кириленко продолжит занимать пост президента РФБ
0:41
Спорт

Экс-баскетболист Андрей Кириленко не уйдет с должности президента Российской федерации баскетбола. Его переизбрали на новый срок.

Кириленко продолжит занимать пост президента РФБ
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Кириленко возглавляет федерацию уже почти 10 лет. На новых выборах он получил 143 из 144 голосов делегатов, сообщает РБК Спорт.

"В следующие четыре года наша команда сосредоточится на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров", — рассказал Кириленко.

По его словам, российский баскетбол обязательно вернется на международную арену.

Уточнения

Андре́й Генна́дьевич Кириле́нко (род. 18 февраля 1981, Ижевск) — российский баскетболист и спортивный функционер. Заслуженный мастер спорта России. Президент (с августа 2015 г.) Российской федерации баскетбола.

Российская федерация баскетбола (РФБ) — организация, занимающаяся проведением на территории России соревнований по баскетболу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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