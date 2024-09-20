Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

ЕС выделит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве, объявила о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро, сообщает "РИА Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Этот кредит будет погашен из доходов от иммобилизованных российских активов и составит значительную часть от ранее согласованного странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.

"Продолжающиеся атаки России означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро как часть обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины", — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсетях.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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