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Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

ЕС выделит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
0:49
Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве, объявила о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро, сообщает "РИА Новости".

ЕС выделит Украине кредит на 35 миллиардов евро под российские активы
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Этот кредит будет погашен из доходов от иммобилизованных российских активов и составит значительную часть от ранее согласованного странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов.

"Продолжающиеся атаки России означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро как часть обязательств G7. Это еще один важный вклад ЕС в восстановление Украины", — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсетях.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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