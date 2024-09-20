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5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы

Избавьтесь от запахов с помощью деревьев: лучшие породы для посадки возле выгребной ямы
2:16
Садоводство » Деревья и кустарники

Обустройство выгребной ямы на дачном участке — необходимая, но довольно неприятная процедура. Помимо прочих проблем, она может создавать неприятные запахи, которые портят атмосферу всего сада. Однако опытные садоводы нашли экологически чистое решение этой проблемы — посадка специальных деревьев вокруг ямы.

Избавьтесь от запахов с помощью деревьев: лучшие породы для посадки возле выгребной ямы
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Какие же деревья лучше всего высаживать в таких местах? Прежде всего, это должны быть быстрорастущие, неприхотливые породы с мощной корневой системой. Одним из самых эффективных вариантов является ива. Ее длинные, гибкие корни быстро проникают в грунт, поглощая жидкость и питательные вещества из ямы. Кроме того, ива обладает способностью поглощать неприятные запахи.

Не менее подходящим деревом является тополь. Его корни также очень активно разрастаются, эффективно осушая и очищая почву вокруг выгребной ямы. Помимо этого, тополь обладает фитонцидными свойствами, которые помогают уничтожать болезнетворные бактерии.

Также хорошим выбором будет ольха. Это дерево отлично справляется с дезодорацией неприятных запахов благодаря содержанию в коре специальных веществ. Кроме того, ольха улучшает качество почвы, обогащая ее азотом.

Не стоит забывать и о клене. Хоть его корни разрастаются не так агрессивно, как у других деревьев, клен отлично подходит для посадки вокруг выгребных ям. Он поглощает влагу, а его большая листовая масса помогает улавливать неприятные испарения.

Еще один вариант — это черемуха. Она быстро растет, имеет мощную корневую систему и обладает выраженными фитонцидными свойствами, что делает ее отличным санитаром для выгребной ямы.

Главное при выборе деревьев — ориентироваться на их способность к быстрому росту, устойчивость к переувлажнению почвы и сильные дезодорирующие качества. Грамотно подобрав породы, вы сможете не только замаскировать неприятную выгребную яму, но и сделать ее экологически безопасной для вашего сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Общее число деревьев на планете Земля в 2015 году было оценено в 3 триллиона. На территории России из них — 640 млрд деревьев (первое место в мире). На территориях Канады и Бразилии — по 300 млрд. Ежегодно число деревьев на планете уменьшается примерно на 15 млрд, это происходит как в результате вырубки лесов, так и изменения климата.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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