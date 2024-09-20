Зимние туры в Гоа: чартеры, скидки на раннее бронирование и умеренный рост цен на отели

Можно забронировать тур в Гоа по сниженной цене до конца октября

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индийский штат Гоа традиционно привлекает российских туристов в зимний период. Однако современные путешественники всё чаще выбирают не только пляжный отдых, но и экскурсионные программы, комбинируя поездки с посещением культурных достопримечательностей. А для тех, кто интересуется здоровьем, особой популярностью пользуются аюрведические и оздоровительные туры в Кералу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ashwin Kumar, CC BY-SA 2.0

На предстоящую зиму туроператоры предлагают поездки в Индию как на прямых рейсах, так и на стыковочных, а в Гоа можно добраться и на чартерных рейсах. Что касается цен, стоимость проживания в отелях Гоа вырастет незначительно — в пределах 10-15%. Некоторые гостиницы и вовсе сохранят прежние тарифы. До конца октября путешественники могут воспользоваться скидками за раннее бронирование, что позволяет сэкономить на отпуске, сообщает АТОР.

В середине ноября 9-дневный тур в Гоа с вылетом из Москвы и проживанием в отеле 4* обойдётся в сумму от 176,2 тыс. рублей за двоих. А если предпочесть 5-звёздочный отель, то цена поднимется до 261,4 тыс. рублей. Аналогичные цены ожидаются и в начале января, однако возможны небольшие колебания в зависимости от сезонного спроса.

Уточнения

Го́а — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан.

