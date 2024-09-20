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Куча микробов: назван самый грязный предмет в ванной комнате

Коврики для ванной — самый антисанитарный предмет
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Коврики для ванной комнаты могут стать самыми антисанитарными предметами в доме, если за ними не ухаживать должным образом. Неправильное использование и редкая стирка могут привести к накоплению грязи, бактерий и плесени.

Коврики для ванной — самый антисанитарный предмет
Фото: Flickr by viviandnguyen_, CC BY 2.0

Эксперты рекомендуют стирать коврики не реже одного-двух раз в неделю. Однако опросы показывают, что многие делают это всего один-два раза в год. За это время в волокнах коврика могут скапливаться опасные бактерии и даже образоваться плесень, что создаёт угрозу для здоровья.

Чтобы поддерживать чистоту коврика, используйте уксусный раствор при стирке. Уксус помогает надежно удалить бактерии и неприятные запахи. Также не забывайте регулярно убирать пространство под ковриком, так как там тоже может скапливаться грязь и влага.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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