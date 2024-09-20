Терапевт раскрал неочевидный способ защиты от инфаркта

Для снижения риска инсульта необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, ложиться спать до наступления сильной усталости, практиковать периодическое голодание и придерживаться правильного питания. Однако, чтобы долгосрочно сохранять преимущества здорового образа жизни и поддерживать мотивацию, диету можно нарушать пару раз в неделю. Об этом изданию Daily Mail сообщил терапевт из США Сандип Патель.
Врач пояснил, что получасовые тренировки пять раз в неделю способствуют поддержанию здоровья сердца. Ещё одной эффективной привычкой для предотвращения инфаркта является периодическое (интервальное) голодание — чередование временных интервалов приема пищи с периодами воздержания от еды. Не менее важно соблюдать режим сна и ложиться спать до наступления сильной усталости. По словам Сандипа Пателя, хорошее качество сна положительно влияет на такие показатели, как сердечный ритм и уровень кровяного давления.
Специалист считает основным фактором здоровья сердечно-сосудистой системы правильное питание. Он подчёркивает важность контроля за потреблением белка, овощей, круп, жирной рыбы, воды и кофе. Тем не менее, врач не рекомендует вводить слишком строгие ограничения — в выходные можно позволить себе пару бокалов вина или пива с чипсами. Также не стоит полностью отказываться от фастфуда: употребление пиццы пару раз в месяц не только не навредит сердцу, но и поможет сохранить мотивацию к соблюдению здоровых привычек.
Единственной вредной привычкой, от которой доктор настоятельно рекомендует избавиться, является курение.
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