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Терапевт раскрал неочевидный способ защиты от инфаркта

Daily Mail: для защиты от инфаркта разрешается периодически нарушать диету
1:47
Здоровье

Для снижения риска инсульта необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, ложиться спать до наступления сильной усталости, практиковать периодическое голодание и придерживаться правильного питания. Однако, чтобы долгосрочно сохранять преимущества здорового образа жизни и поддерживать мотивацию, диету можно нарушать пару раз в неделю. Об этом изданию Daily Mail сообщил терапевт из США Сандип Патель.

Daily Mail: для защиты от инфаркта разрешается периодически нарушать диету
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач пояснил, что получасовые тренировки пять раз в неделю способствуют поддержанию здоровья сердца. Ещё одной эффективной привычкой для предотвращения инфаркта является периодическое (интервальное) голодание — чередование временных интервалов приема пищи с периодами воздержания от еды. Не менее важно соблюдать режим сна и ложиться спать до наступления сильной усталости. По словам Сандипа Пателя, хорошее качество сна положительно влияет на такие показатели, как сердечный ритм и уровень кровяного давления.

Специалист считает основным фактором здоровья сердечно-сосудистой системы правильное питание. Он подчёркивает важность контроля за потреблением белка, овощей, круп, жирной рыбы, воды и кофе. Тем не менее, врач не рекомендует вводить слишком строгие ограничения — в выходные можно позволить себе пару бокалов вина или пива с чипсами. Также не стоит полностью отказываться от фастфуда: употребление пиццы пару раз в месяц не только не навредит сердцу, но и поможет сохранить мотивацию к соблюдению здоровых привычек.

Единственной вредной привычкой, от которой доктор настоятельно рекомендует избавиться, является курение.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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