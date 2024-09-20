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Диетолог раскрыл, какие замороженные продукты полезнее, чем свежие

Daily Mail: замороженные мясо и птица иногда полезнее свежих
1:13
Здоровье

Замораживание фруктов, овощей, мяса и птицы помогает сохранить их питательную ценность, сообщила Daily Mail лондонский диетолог Рианнон Ламберт.

Daily Mail: замороженные мясо и птица иногда полезнее свежих
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

По словам врача, свежие мясо и птица быстро теряют питательные вещества и вкус, оставаясь на прилавках. Покупка этих продуктов в замороженном виде не только помогает получить максимальную пользу, но и позволяет избежать употребления лишних пищевых добавок и консервантов, которые часто добавляют в свежее мясо, чтобы оно дольше оставалось съедобным.

Замораживание рыбы, по мнению Рианнон Ламберт, может помочь сохранить активность содержащихся в ней полезных для сердца жирных кислот, таких как омега-3. Большая часть этих пищевых компонентов сохраняется даже после трех месяцев замораживания.

Другие продукты, которые лучше всего покупать в замороженном виде — брокколи, кукуруза и фасоль эдамаме. В замороженной брокколи часто содержится больше рибофлавина (витамина В2), чем в свежем аналоге. Заморозка гороха позволяет сохранить витамин С, шпината — фолиевую кислоту, а кукурузы — натуральный сахар.

Уточнения

Рибофлави́н (лактофлавин, витамин B2) — один из наиболее важных водорастворимых витаминов, кофермент многих биохимических процессов. 

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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