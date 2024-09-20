Колёса снова блестят: простой способ очистки дисков без автомойки

Каждый автовладелец стремится к тому, чтобы колёса его автомобиля всегда выглядели ухоженно и блестяще. Но, к сожалению, реальность дорожных условий не всегда способствует поддержанию идеальной чистоты дисков. Уже через короткое время после поездки они покрываются налётом, и блеск теряется.
Порой загрязнение бывает настолько сильным, что диски приобретают совершенно иной цвет, становясь едва узнаваемыми. Но решение проблемы оказывается проще, чем кажется. И самое приятное — для этого не потребуется посещение автомойки. Основная причина налёта — это грязь от тормозных колодок, и её можно легко устранить с помощью одного из самых популярных продуктов питания — растительного масла. Уверены, что в каждом доме оно найдётся в достаточном количестве.
Чтобы приготовить очищающее средство, налейте немного масла в пластиковую бутылку и добавьте немного воды. Затем на бутылку нужно надеть распылитель, чтобы легко нанести смесь на загрязнённые колёса. Оставьте её на несколько минут, чтобы масло подействовало. Когда время истечёт, аккуратно протрите диск сухой тряпкой. Вы удивитесь, как быстро он вернёт себе свой первоначальный блеск. Кроме того, масло создаст защитный слой, благодаря которому грязь будет скапливаться медленнее.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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