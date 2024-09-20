Как накачать красивые ягодицы дома?

Тренер Роман Канеев перечислил эффективные упражнения с гантелями для того, чтобы накачать ягодицы.
По его словам, для занятий не нужно много инвентаря, достаточно обычных гантелей.
"Выпады обеспечивают высокую нагрузку на ягодицы и помогают создавать упругие бёдра. Избегайте наклона верхней части тела, поскольку это может привести к дополнительной нагрузке на колени", — цитирует Канеева "Чемпионат".
Тренер перечислил эффективные упражнения с гантелями: выпады; наклоны вперед; приседание плие; ягодичный мост; румынская тяга; классические приседания; приседания сумо; маятник; сгибание ног лёжа на животе; свинги с гантелью.
Упражнения стоит выполнять, следуя правильной технике, чтобы избежать травм. Также перед занятием нужно провести разминку.
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