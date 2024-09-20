Как накачать красивые ягодицы дома?

10 упражнений с гантелями для упругих ягодиц

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Тренер Роман Канеев перечислил эффективные упражнения с гантелями для того, чтобы накачать ягодицы.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По его словам, для занятий не нужно много инвентаря, достаточно обычных гантелей.

"Выпады обеспечивают высокую нагрузку на ягодицы и помогают создавать упругие бёдра. Избегайте наклона верхней части тела, поскольку это может привести к дополнительной нагрузке на колени", — цитирует Канеева "Чемпионат".

Тренер перечислил эффективные упражнения с гантелями: выпады; наклоны вперед; приседание плие; ягодичный мост; румынская тяга; классические приседания; приседания сумо; маятник; сгибание ног лёжа на животе; свинги с гантелью.

Упражнения стоит выполнять, следуя правильной технике, чтобы избежать травм. Также перед занятием нужно провести разминку.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.



Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



