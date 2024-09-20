Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Mail: для защиты от инфаркта разрешается периодически нарушать диету
Кириленко продолжит занимать пост президента РФБ
Россия не злорадствует по поводу стагнации экономики ЕС
3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день
Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
Гастроэнтеролог: синдром чая с бутербродом может вызвать ожирение и диабет
Назван способ сделать двигатель чистым, не посещая автомойку
Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти

Как накачать красивые ягодицы дома?

10 упражнений с гантелями для упругих ягодиц
0:53
Спорт

Тренер Роман Канеев перечислил эффективные упражнения с гантелями для того, чтобы накачать ягодицы.

10 упражнений с гантелями для упругих ягодиц
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По его словам, для занятий не нужно много инвентаря, достаточно обычных гантелей.

"Выпады обеспечивают высокую нагрузку на ягодицы и помогают создавать упругие бёдра. Избегайте наклона верхней части тела, поскольку это может привести к дополнительной нагрузке на колени", — цитирует Канеева "Чемпионат".

Тренер перечислил эффективные упражнения с гантелями: выпады; наклоны вперед; приседание плие; ягодичный мост; румынская тяга; классические приседания; приседания сумо; маятник; сгибание ног лёжа на животе; свинги с гантелью.

Упражнения стоит выполнять, следуя правильной технике, чтобы избежать травм. Также перед занятием нужно провести разминку.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если ключ зажигания пропал

После потери ключа важно не паниковать: иногда он оказывается совсем рядом, но в случае кражи необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить угон

Как действовать при потере ключа зажигания
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Последние материалы
3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день
Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
Гастроэнтеролог: синдром чая с бутербродом может вызвать ожирение и диабет
Назван способ сделать двигатель чистым, не посещая автомойку
Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Почему опытные дачники хранят картофельную кожуру: 5 эффективных способов её использования
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.