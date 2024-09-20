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Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства

Россия не злорадствует по поводу стагнации экономики ЕС
1:16
Экономика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад Марио Драги, бывшего главы Европейского Центрального банка и экс-премьера Италии, о стагнации экономики ЕС, сообщает "РИА Новости".

Россия не злорадствует по поводу стагнации экономики ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Она подчеркнула, что, несмотря на неутешительные прогнозы, в России нет желания злорадствовать по поводу проблем Евросоюза. Захарова напомнила, что Россия всегда была заинтересована в стабильной и процветающей Европе, и текущие сложности ЕС — это результат их собственных действий, а не результат каких-либо действий России.

"Я уже сказала немало о несамостоятельности ЕС, которая ведет к их же собственным потерям по различным направлениям… Он (доклад) говорит о стагнации еэсовской экономики. И они дают прогноз на будущее. Прогноз неутешителен. Никакого сарказма, никакого злорадства, никакого желания сказать "так им и надо" нет. По одной простой причине — мы же строили общую Европу, мы же были заинтересованы в общей Европе. И то, что Европа сама себе стреляет каждый день то в ноги, то в голову, не являлось ни целью России, не являлось выгодным для России", — заявила Захарова, комментируя доклад.

Уточнения

Прогно́з — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.

Стагнация — застой в производстве, торговле и т. д.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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