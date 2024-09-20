Мишель Платини хочет сделать футбол зрелищнее

Экс-глава УЕФА предложил уменьшить количество игроков в футболе

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент УЕФА Мишель Платини хотел бы, чтобы футбол стал более зрелищным. Он выступил с новыми инициативами.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед, CC BY 3.0

Для этого Платини предложил уменьшить количество игроков в командах до 10. По его мнению, это освободит пространство на поле и сделает матчи более динамичными.

Платини не согласен с отменой офсайда. Он уверен, что это самое нужное правило для футболистов, сообщает РИА Новости Спорт.

Общественное мнение о предложениях Платини пока смешанное, однако его инициатива может стать стимулом для обсуждения изменений в правилах игры и организации турниров.



Уточнения

Мише́ль Франсуа́ Платини́ (фр. Michel François Platini; род. 21 июня 1955, Жёф, Лотарингия) — французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года.

