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Выяснилось, где в России живут самые большие любительницы модных дамских сумок

Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Исследование, проведённое ювелирным брендом SOKOLOV и ведущим ритейлером в сфере моды, красоты и лайфстайла Lamoda, показало, что большинство российских женщин считает, что для счастья им достаточно иметь не более пяти сумок.

Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Две трети опрошенных считают, что им не нужны люксовые сумки, но треть уверена, что хотя бы один дорогой брендовый аксессуар необходим. Аналитики также отмечают интерес к премиальным брендам аксессуаров, таким как Furla и Coccinelle.

В первом полугодии 2024 года пользователи Lamoda потратили на сумки на 58% больше, чем годом ранее. При этом большинство российских женщин не придают большого значения цене сумочек: 73% готовы отдать за этот аксессуар до 5000 рублей, 19% — от 5000 до 10 000 рублей, а 4% — от 10 000 до 25 000 рублей, пишет Газета.Ru.

Самыми щедрыми покупательницами сумок являются москвички — они готовы потратить на одно изделие не более 50 000 рублей. За ними следуют жительницы Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Воронежа.

При выборе сумки российские женщины обращают внимание на бренд, удобство и соответствие гардеробу. Идеальный цвет сумки — чёрный, но также популярны бежевый, коричневый и тёмно-синий. Материалы, которые предпочитают россиянки, — натуральная кожа, экокожа и искусственная кожа.

Чаще всего российские женщины выбирают сумки чёрного, бежевого и коричневого цветов. Размер идеальной сумки — средний, чтобы вмещать ноутбук, книги или покупки.

Уточнения

Furla (по-русски произносится Фурла) — итальянская компания, производит сумки, кошельки, ремни, перчатки, очки, обувь, часы. Furla — это семейный бизнес, три поколения итальянского семейства Furlanetto (Фурланетто) работали над созданием стиля Furla, ставшего сегодня классикой. Штаб-квартира расположена в итальянской провинции Болонья, в роскошном особняке XVIII века.

Клатч:

  • Клатч (сумка) — небольшая дамская сумочка.
  • Клатч (Плоский мир) — вымышленные государство и страна в серии книг «Плоский мир».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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