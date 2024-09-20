Эти печёные яблоки с мёдом заменят вам сладости — просто и быстро

Печёные яблоки — это не только вкусно, но и полезно. Диетологи настоятельно рекомендуют включать их в рацион, так как после запекания они сохраняют большинство своих полезных свойств и даже становятся легче для пищеварения. Приготовить печёные яблоки можно разными способами: с начинкой или без, с добавлением творога, орехов, мёда и корицы.
Для приготовления простого, но вкусного десерта вам понадобятся:
Пошаговое приготовление:
Печёные яблоки можно подавать как самостоятельный десерт или сочетать с йогуртом или орехами. Этот рецепт подойдёт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.
Печёные яблоки — сладкое блюдо из яблок. Используются в детском и диетическом питании.
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