Эти печёные яблоки с мёдом заменят вам сладости — просто и быстро

Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Печёные яблоки — это не только вкусно, но и полезно. Диетологи настоятельно рекомендуют включать их в рацион, так как после запекания они сохраняют большинство своих полезных свойств и даже становятся легче для пищеварения. Приготовить печёные яблоки можно разными способами: с начинкой или без, с добавлением творога, орехов, мёда и корицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0

Для приготовления простого, но вкусного десерта вам понадобятся:

Яблоки (2 шт., среднего размера)

Натуральный мёд — 1 ст. л.

Сливочное масло — 10 гр

Молотая корица — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление:

Вымойте яблоки и разрежьте их пополам. Вы можете использовать яблоки любого сорта. Удалите плодоножку и сердцевину с семенами, чтобы получилось небольшое углубление для начинки. Положите яблоки в форму для выпечки. Полейте их мёдом и посыпьте корицей. На каждую половинку яблока положите кусочек сливочного масла. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

Печёные яблоки можно подавать как самостоятельный десерт или сочетать с йогуртом или орехами. Этот рецепт подойдёт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

Уточнения

Печёные яблоки — сладкое блюдо из яблок. Используются в детском и диетическом питании.



