Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кириленко продолжит занимать пост президента РФБ
Россия не злорадствует по поводу стагнации экономики ЕС
3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
Гастроэнтеролог: синдром чая с бутербродом может вызвать ожирение и диабет
Назван способ сделать двигатель чистым, не посещая автомойку
Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Почему опытные дачники хранят картофельную кожуру: 5 эффективных способов её использования

Эти печёные яблоки с мёдом заменят вам сладости — просто и быстро

Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день
1:26
Еда

Печёные яблоки — это не только вкусно, но и полезно. Диетологи настоятельно рекомендуют включать их в рацион, так как после запекания они сохраняют большинство своих полезных свойств и даже становятся легче для пищеварения. Приготовить печёные яблоки можно разными способами: с начинкой или без, с добавлением творога, орехов, мёда и корицы.

Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0

Для приготовления простого, но вкусного десерта вам понадобятся:

  • Яблоки (2 шт., среднего размера)
  • Натуральный мёд — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 10 гр
  • Молотая корица — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление:

  1. Вымойте яблоки и разрежьте их пополам. Вы можете использовать яблоки любого сорта.
  2. Удалите плодоножку и сердцевину с семенами, чтобы получилось небольшое углубление для начинки.
  3. Положите яблоки в форму для выпечки. Полейте их мёдом и посыпьте корицей.
  4. На каждую половинку яблока положите кусочек сливочного масла.
  5. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

Печёные яблоки можно подавать как самостоятельный десерт или сочетать с йогуртом или орехами. Этот рецепт подойдёт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

Уточнения

Печёные яблоки — сладкое блюдо из яблок. Используются в детском и диетическом питании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что делать, если ключ зажигания пропал

После потери ключа важно не паниковать: иногда он оказывается совсем рядом, но в случае кражи необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить угон

Как действовать при потере ключа зажигания
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Этот простой трюк поможет вам сделать тонкие блины без лишнего жира
Последние материалы
3 примера, как водители провоцируют появление коррозии на кузове новой машины
Рецепт печёных яблок с мёдом — полезный десерт на каждый день
Треть россиянок считает необходимым иметь хотя бы одну люксовую сумку в гардеробе
Гастроэнтеролог: синдром чая с бутербродом может вызвать ожирение и диабет
Назван способ сделать двигатель чистым, не посещая автомойку
Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Почему опытные дачники хранят картофельную кожуру: 5 эффективных способов её использования
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.