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Россияне стали вдвое чаще оформлять займы на обслуживание и страхование автомобилей — аналитики объяснили, что за этим стоит

В России зафиксирован резкий рост займов на ремонт и страхование автомобилей

2:24
Страхование

Доля займов россиян на ремонт, обслуживание и страхование автомобилей увеличилась с 5% в январе-апреле 2023 года до 9,9% за тот же период в 2024 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В России зафиксирован резкий рост займов на ремонт и страхование автомобилей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

«Основной причиной стало увеличение продаж автомобилей. После резкого падения в предыдущие годы продажи демонстрируют двукратный рост, что привело к увеличению числа автовладельцев в стране. При этом расходы на содержание транспортных средств растут: дорожают расходные материалы, бензин и автостраховки», — отмечают аналитики.

В исследовании говорится, что в первые четыре месяца 2024 года россияне в основном брали займы на повседневные бытовые нужды: 36,5% от общего количества займов. В начале 2023 года этот показатель достигал 42,7%. На втором месте — займы на крупные покупки: смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, мебель и прочее - их доля выросла с 12,7% до 14,7%.

По мнению Webbankir, увеличение числа займов на автострахование и другие цели говорит о росте платежеспособности россиян и их стремлении к более крупным тратам.

Среди других популярных целей займов оказались ремонт недвижимости (14,3%), здравоохранение и медицина (7,1%), подарки и праздники (5,7%), рефинансирование и погашение долгов (4,2%) и образование (3,6%). Их доля по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно.

Исследование было проведено компанией Webbankir в апреле 2024 года на основе более 100 тысяч займов, выданных по всей России с января по апрель 2024 года и за аналогичный период прошлого года, отмечает "Газета.ру".

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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