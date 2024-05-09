Пробиотический боул с киноа, авокадо, шпинатом, йогуртом и квашеной капустой: полезное для кишечника блюдо
Готовим полезный боул с пробиотиками
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Начните свой день с этого блюда с пробиотиками. В нём есть киноа, семена конопли и авокадо, а также другие суперпродукты, которые очень полезны для здоровья кишечника.
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Пробиотики могут помочь в лечении психических расстройств, таких как депрессия. Для этого чаще включайте в рацион ферментированные продукты.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 2 лука-шалота
- 1 средний авокадо
- 4 чашки свежего шпината
- 1,5 стакана воды
- 1 чашка киноа
- 1 чашка греческого йогурта
- 1 чашка квашеной капусты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 4 чайные ложки семян конопли
- Соль по вкусу
Приготовление
- Отварите киноа.
- Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Положите шпинат, готовьте, часто перемешивая, в течение 1–2 минут. Положите на 4 сервировочные тарелки. Протрите сковороду.
- Нагрейте оставшееся масло и готовьте яйца 2 минуты. Приправьте щепоткой соли.
- Разложите приготовленную киноа по тарелкам. Сверху положите яичницу и квашеную капусту. Нарежьте авокадо и зелёный лук и разложите по тарелкам.
- Полейте йогуртом и посыпьте семенами конопли.
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