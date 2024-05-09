Пробиотический боул с киноа, авокадо, шпинатом, йогуртом и квашеной капустой: полезное для кишечника блюдо

Готовим полезный боул с пробиотиками

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните свой день с этого блюда с пробиотиками. В нём есть киноа, семена конопли и авокадо, а также другие суперпродукты, которые очень полезны для здоровья кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Пробиотики могут помочь в лечении психических расстройств, таких как депрессия. Для этого чаще включайте в рацион ферментированные продукты.

Ингредиенты

4 яйца

2 лука-шалота

1 средний авокадо

4 чашки свежего шпината

1,5 стакана воды

1 чашка киноа

1 чашка греческого йогурта

1 чашка квашеной капусты

2 столовые ложки оливкового масла

4 чайные ложки семян конопли

Соль по вкусу

Приготовление

Отварите киноа. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Положите шпинат, готовьте, часто перемешивая, в течение 1–2 минут. Положите на 4 сервировочные тарелки. Протрите сковороду. Нагрейте оставшееся масло и готовьте яйца 2 минуты. Приправьте щепоткой соли. Разложите приготовленную киноа по тарелкам. Сверху положите яичницу и квашеную капусту. Нарежьте авокадо и зелёный лук и разложите по тарелкам. Полейте йогуртом и посыпьте семенами конопли.