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Пробиотический боул с киноа, авокадо, шпинатом, йогуртом и квашеной капустой: полезное для кишечника блюдо

Готовим полезный боул с пробиотиками

1:21
Еда

Начните свой день с этого блюда с пробиотиками. В нём есть киноа, семена конопли и авокадо, а также другие суперпродукты, которые очень полезны для здоровья кишечника.

Готовим полезный боул с пробиотиками
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Пробиотики могут помочь в лечении психических расстройств, таких как депрессия. Для этого чаще включайте в рацион ферментированные продукты.

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 2 лука-шалота
  • 1 средний авокадо
  • 4 чашки свежего шпината
  • 1,5 стакана воды
  • 1 чашка киноа
  • 1 чашка греческого йогурта
  • 1 чашка квашеной капусты
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 4 чайные ложки семян конопли
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Отварите киноа.
  2. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Положите шпинат, готовьте, часто перемешивая, в течение 1–2 минут. Положите на 4 сервировочные тарелки. Протрите сковороду.
  3. Нагрейте оставшееся масло и готовьте яйца 2 минуты. Приправьте щепоткой соли.
  4. Разложите приготовленную киноа по тарелкам. Сверху положите яичницу и квашеную капусту. Нарежьте авокадо и зелёный лук и разложите по тарелкам.
  5. Полейте йогуртом и посыпьте семенами конопли.
БОУЛ С КУРИЦЕЙ И КИНОА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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