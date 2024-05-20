Рекордная закупка: Индия наращивает импорт алмазов из России

Индия нарастила импорт алмазов из России

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте Индия более чем вдвое увеличила импорт российских алмазов по сравнению с прошлым годом.

Фото: Wikipedia by Fatimazt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли Индии.

Согласно материалу, в марте Индия закупила у России 728 тысяч карат алмазов, что в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Также в марте Индия увеличила импорт драгоценных камней из Канады, приобретя 354 тысячи карат, что на 144 тысячи карат больше по сравнению с мартом 2023 года.

Кроме того, Индия в 2,6 раза увеличила закупки алмазов из Китая, а импорт драгоценных камней из Гонконга вырос на 15%.