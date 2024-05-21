Математически просчитано: новорождённая Луна была меньше и ближе к Земле, а затем "обросла" её веществом

Новорождённая Луна была гораздо меньше и ближе к Земле, а затем "обросла" её веществом. Такова одна из гипотез — теория мультиимпакта, которой придерживается ведущий научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГеоХи) РАН доктор физико-математических наук Сергей Ипатов. Он просчитал эту версию математически, результаты исследования опубликованы в Solar System Research.
Согласно этой гипотезе, Луна возникла из протопланетного облака одновременно с Землёй в виде небольшого зародыша. Метеориты, обильно бомбардировавшие нашу планету в те древние времена, откалывали от неё заметные куски, которые, разлетаясь вокруг, "прилипали" к спутнику. Таким образом, за миллиарды лет Луна разрослась раз в десять по массе и в два-пять раз в диаметре.
Самые элементарные подсчёты, однако, показывают: вероятность катастрофических событий, способных отколоть кусок Земли так, чтобы он улетел с достаточной скоростью — свыше 11 км/с — на большое расстояние, невелика.
"Этот результат свидетельствует в пользу образования лунного зародыша и дальнейшего его роста до большей части современной массы Луны вблизи Земли", — резюмировал учёный.
В разговоре с "МК" он уточнил, что наш спутник находился на расстоянии порядка 20 тысяч километров от Земли. Сейчас, напомним, до Луны 380 тысяч километров и она продолжает удаляться на несколько сантиметров в год, что подтверждает версию Ипатова.
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