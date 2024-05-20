Похитившие 25 миллионов топ-менеджеры "Росгосстраха" предстанут перед судом в Татарстане

В Казани суд рассматривает дело топ-менеджеров "Росгосстраха", укравших 25 миллионов

1:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Вахитовском районном суде города Казани на скамье подсудимых оказались бывший руководитель управлений по работе с финансовыми институтами и развитию партнерских продаж СК "Росгосстрах" Ренат Шакиров и его заместитель по партнерским продажам Ренат Хайруллин, сообщает АСН.

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Судебный процесс начался 17 мая 2024 года, хотя дело уже рассматривалось ранее в Московском районном суде Казани. После первого рассмотрения дело было отправлено обратно в прокуратуру из-за замечаний защиты к обвинительному заключению. Повторное судебное заседание прошло по аналогичному сценарию, с повторением тех же претензий защиты, сообщает агентство "Татар-информ".

Топ-менеджерам страховщика предъявлено обвинение в совершении мошенничества на особо крупную сумму — 25 млн рублей. Адвокат Талия Чернова заявила, что из этой суммы 19 миллионов рублей ущерба не подтверждены доказательствами. Согласно словам защиты, большинство свидетелей, упомянутых в ходатайстве, не были допрошены.

"Необходимо допросить клиентов страховщика, упомянутых в 2874 договорах, на сумму 19 млн 47 тыс. рублей, которые не были допрошены в ходе предварительного следствия", — указала адвокат Алина Богатеева.

Защита также указала на некачественное составление обвинительного заключения следователем.

В конце судебного заседания госпрокурор объявил перерыв на неделю, после чего будет принято решение о возможной отправке дела обратно в прокуратуру.

Ранее выяснилось, что каждый пятый американец считает допустимым врать своему страховщику при оформлении договора.