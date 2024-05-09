Экономика Германии на грани: производственный сектор бьет тревогу

Экономика Германии, являющаяся крупнейшей в еврозоне, столкнулась с усилением кризиса в производственном секторе, сообщает газета Die Welt.
Согласно данным издания, почти 40% местных компаний жалуются на отсутствие коммерческих заказов. Особенно пострадали энергоемкие отрасли экономики. В сфере текстильного производства 61,5% предприятий отметили эту проблему, а в сегменте производства и обработки металлов — 50,6%.
В других промышленных отраслях кризис оказался менее ощутимым, но и здесь ряд компаний отметили заметное снижение коммерческих заказов по сравнению с докризисным уровнем.
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