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Экономика Германии на грани: производственный сектор бьет тревогу

40% компаний в Германии пожаловались на отсутствие заказов

0:46
Экономика

Экономика Германии, являющаяся крупнейшей в еврозоне, столкнулась с усилением кризиса в производственном секторе, сообщает газета Die Welt.

40% компаний в Германии пожаловались на отсутствие заказов
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно данным издания, почти 40% местных компаний жалуются на отсутствие коммерческих заказов. Особенно пострадали энергоемкие отрасли экономики. В сфере текстильного производства 61,5% предприятий отметили эту проблему, а в сегменте производства и обработки металлов — 50,6%.

В других промышленных отраслях кризис оказался менее ощутимым, но и здесь ряд компаний отметили заметное снижение коммерческих заказов по сравнению с докризисным уровнем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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