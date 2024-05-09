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Когда лучше бегать для похудения, настроения и укрепления организма — утром или вечером?

Когда полезнее бегать для здоровья: утром или вечером?

1:56
Спорт

Вопрос о том, когда лучше бегать — утром или вечером, не имеет однозначного ответа. Каждый человек имеет свои предпочтения и особенности организма, которые необходимо учитывать.

Когда полезнее бегать для здоровья: утром или вечером?
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Утренний и вечерний бег для похудения

Когда речь идет о фигуре и похудении, утренний бег может быть более эффективным, особенно если заниматься натощак. Утром организм обычно испытывает низкий уровень глюкозы в крови, и поэтому жиры становятся основным источником энергии для тренировок. Однако, чтобы достичь максимальной эффективности, важно не пропускать завтрак после пробежки и следить за длительностью периода между едой и тренировкой.

С другой стороны, вечерний бег также может быть полезным для похудения, особенно если уделять внимание интенсивности тренировки и не употреблять плотную пищу после неё.

2. Утренний и вечерний бег для настроения

Относительно настроения, утренний бег может помочь начать день энергичнее и с бодростью. Вечерний бег, с другой стороны, может помочь расслабиться и снять напряжение, особенно после рабочего дня. Однако стоит учитывать, что у некоторых людей интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу.

3. Утренний и вечерний бег для укрепления организма

Когда речь идет об укреплении организма, утренний бег может быть предпочтительным, так как мышцы и суставы еще не подверглись повседневным нагрузкам, что снижает риск получения травм.

Вечерний бег также подходит для физической активности, поскольку мышцы уже разогреты.

В итоге, выбор времени для бега зависит от индивидуальных предпочтений, возможностей и особенностей организма. Важно слушать свое тело и выбирать наиболее комфортное время для тренировок.

В какое время дня лучше бегать. Утром или вечером.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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