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Любовь Степушова
10 лет ЕАЭС: проблемы выглядят пока нерешаемыми

Проблемы ЕАЭС станут решаться только при повышении уровня интеграции

4:47
Мир

Юбилейный саммит ЕАЭС показал, что главные претензии участников друг к другу — протекционизм, а также отсутствие единого рынка энергоресурсов.

Проблемы ЕАЭС станут решаться только при повышении уровня интеграции
Фото: kremlin.ru is licensed under http://www.kremlin.ru/events/president/news/73990

Путин собрал полный состав юбилейного саммита ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин легко собрал на 10-летие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширенный состав первых лиц. Не исключено, что по причине успехов в СВО.

Присутствовали не только руководители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, но и Узбекистана, и Кубы, которые имеют статус наблюдателей. Все выступившие на заседании 8 мая были довольны общими результатами деятельности объединения, несмотря на то, что с началом СВО на Украине на РФ были Западом были наложены "адские санкции".

В связи с чем появились серьёзные проблемы в области:

  • взаиморасчетов, так как США угрожают и накладывают вторичные санкции банкам стран ЕАЭС;
  • логистики — параллельный импорт стал отслеживаться и тоже наказываться;
  • страхования — так как ранее были задействованы западные страховщики.

Пашинян потребовал ускорить создание общего рынка энергоресурсов

Председательствовал на юбилейном заседании премьер Армении Никол Пашинян, который имел часовую личную встречу с российским президентом. Но на Параде Победы не присутствовал.

Пашинян поставил вопрос о необходимости формировании общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. И подчеркнул, что этот рынок должен  функционировать "в рамках экономической логики" и "только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства".

Как энергопотребляющая страна, Армения, видимо, просит не замечать её политической многовекторности.

Однако задача выхода на общий рынок в сфере энергоресурсов требует выхода на новый уровень управления (единый парламент), общую систему налогообложения.

Иначе, не совсем понятно, почему та же Армения будет получать газ по ценам внутреннего рынка РФ. Или в РФ вдруг газ подорожает до уровня цен в Белоруссии. 

Безбарьерная торговля — тоже функция от политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одной из главных проблем обозначил "национальный протекционизм".

"В реальности рынок защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок в нашем Союзе, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего Союза", — сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал к "полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза — свободы движения товаров".

"Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок", — пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений, и какого-либо "ручного управления".

К снятию ограничений внутри ЕАЭС призвал и президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле", — сказал он.

Видно, что партнёры РФ недовольны, например, точечными решениями Россельхознадзора, хотя в ЕАЭС созданы единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты. Но они и сами устанавливают такие барьеры. Их достаточно много, и они постепенно устраняются, но все — никогда, если не будет, например, общей позиции по недопущению торговли оружием с Украиной.

Доверие в экономике возникает только тогда, когда есть доверие в политике. А если Ереван или Астана смотрят больше на Запад, с которым думают дружить за счёт России, то данный вопрос практически нерешаем.

Что можно совершенствовать в ЕАЭС:

  1. Во взаиморасчетах и администрировании потоков товаров надо переходить на цифровые платформы, чтобы исключить надзор США.
  2. Надо более плотно работать с китайской инициативой "Пояс и путь", с Ираном, Афганистаном, которые обеспечивают коридор в Индию. Уже достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с КНР в Киргизии и Казахстане.
  3. Надо создавать свои страховые компании и выводить их на международный рынок.
  4. Надо принимать новых сильных членов — Узбекистан, например.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы садыр жапаров никол пашинян владимир путин касым-жомарт токаев александр лукашенко
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