10 лет ЕАЭС: проблемы выглядят пока нерешаемыми

Юбилейный саммит ЕАЭС показал, что главные претензии участников друг к другу — протекционизм, а также отсутствие единого рынка энергоресурсов.
Президент РФ Владимир Путин легко собрал на 10-летие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширенный состав первых лиц. Не исключено, что по причине успехов в СВО.
Присутствовали не только руководители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, но и Узбекистана, и Кубы, которые имеют статус наблюдателей. Все выступившие на заседании 8 мая были довольны общими результатами деятельности объединения, несмотря на то, что с началом СВО на Украине на РФ были Западом были наложены "адские санкции".
В связи с чем появились серьёзные проблемы в области:
Председательствовал на юбилейном заседании премьер Армении Никол Пашинян, который имел часовую личную встречу с российским президентом. Но на Параде Победы не присутствовал.
Пашинян поставил вопрос о необходимости формировании общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. И подчеркнул, что этот рынок должен функционировать "в рамках экономической логики" и "только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства".
Как энергопотребляющая страна, Армения, видимо, просит не замечать её политической многовекторности.
Однако задача выхода на общий рынок в сфере энергоресурсов требует выхода на новый уровень управления (единый парламент), общую систему налогообложения.
Иначе, не совсем понятно, почему та же Армения будет получать газ по ценам внутреннего рынка РФ. Или в РФ вдруг газ подорожает до уровня цен в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одной из главных проблем обозначил "национальный протекционизм".
"В реальности рынок защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок в нашем Союзе, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего Союза", — сказал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал к "полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза — свободы движения товаров".
"Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок", — пояснил президент Казахстана.
Он отметил, что важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений, и какого-либо "ручного управления".
К снятию ограничений внутри ЕАЭС призвал и президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле", — сказал он.
Видно, что партнёры РФ недовольны, например, точечными решениями Россельхознадзора, хотя в ЕАЭС созданы единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты. Но они и сами устанавливают такие барьеры. Их достаточно много, и они постепенно устраняются, но все — никогда, если не будет, например, общей позиции по недопущению торговли оружием с Украиной.
Доверие в экономике возникает только тогда, когда есть доверие в политике. А если Ереван или Астана смотрят больше на Запад, с которым думают дружить за счёт России, то данный вопрос практически нерешаем.
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