В Москве проходит юбилейный саммит ЕАЭС

Лидеры стран ЕАЭС высказались за углубление интеграции

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

В Москве открылся юбилейный, десятый саммит стран ЕАЭС.

Председатель собрания президент Владимир Путин в своём вступительном слове заявил, что благодаря снятию барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров ЕАЭС. Также ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в последнее время активно критиковавший интеграционные структуры на постсоветском пространстве, признал, что ЕАЭС стал значимой площадкой взаимодействия государств-членов. Он предположил, что развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс для роста товарооборота стран ЕАЭС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня национального протекционизма. ЕАЭС следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации. По его мнению, страны ЕАЭС активнее должны работать со странами Африки, которые уже "наелись" западного колониализма".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что ЕАЭС должен стать гибким и эффективным в условиях нестабильности в мире, а ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок