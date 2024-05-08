Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия вводит новые требования для въезжающих
Эксперты ответили, почему собаки не любят кошек
Опрос: 23% россиян следят за курсом доллара
Фигуристка Загитова рассказала, что готовит в Казани "кое-что интересненькое"
Врач Кургускина: для поддержания организма в майские холода нужно употреблять щавель
Анастасии Мартыновой дали 9 лет колонии за попытку убийства дочери
С 1 июня для въезда в Грузию необходима медицинская страховка
Эксперты рассказали, почему кошка бьет хвостом, когда лежит
Какие части организма могут подвергнуться негативным последствиям при резком снижении
В Москве проходит юбилейный саммит ЕАЭС

Лидеры стран ЕАЭС высказались за углубление интеграции

1:37
Политика

В Москве открылся юбилейный, десятый саммит стран ЕАЭС.

Председатель собрания президент Владимир Путин в своём вступительном слове заявил, что благодаря снятию барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров ЕАЭС. Также ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов и санкций Многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в последнее время активно критиковавший интеграционные структуры на постсоветском пространстве, признал, что ЕАЭС стал значимой площадкой взаимодействия государств-членов. Он предположил, что развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс для роста товарооборота стран ЕАЭС. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что безотлагательного решения требует вопрос либерализации в ЕАЭС доступа к госзакупкам и снижения уровня национального протекционизма. ЕАЭС следует заняться цифровизацией техрегулирования, это упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации. По его мнению, страны ЕАЭС активнее должны работать со странами Африки, которые уже "наелись" западного колониализма". 

Президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что ЕАЭС должен стать гибким и эффективным в условиях нестабильности в мире, а ЕАЭС надо создать единый безбарьерный внутренний рынок

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым
Последние материалы
Автоэксперт Соколов рассказал о причинах проблем с кондиционером в автомобиле
Как приготовить веганский майонез из авокадо
Хорошая и плохая сочетаемость культур
В Элисте открывается для полётов по России первый аэропорт, закрытый на время СВО.
Греция присоединилась к саботажу поставок вооружений на Украину
В США порассуждали об уничтожении ЦРУ посольства КНР 25 лет назад
Почти половина россиян не успевают отдохнуть во время отпуска
Культовый сериал "Офис" получит продолжение
В Крыму схватили украинского террориста
Кардиолог Концедайло посоветовала больше ходить после инфаркта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников